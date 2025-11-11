"Il Gallo torna sull'Isola": Belotti e i passi avanti nel lungo recupero dall'infortunio

"Il Gallo torna sull’Isola": così il Cagliari ha annunciato, tramite i propri canali social ufficiali, il rientro alla base del proprio attaccante, che sta continuando il suo percorso verso il lungo recupero dall'infortunio.

Così il club rossoblu a corredo di una foto del centravanti, ritratto sorridente: "Prosegue come da programma il percorso riabilitativo post intervento per Andrea, che ora inizierà a lavorare a Cagliari sotto la diretta supervisione dello staff medico-sanitario del Club. Forza Gallo, siamo al tuo fianco".

Ricordiamo che Belotti si è infortunato nella sfida giocata contro l'Inter lo scorso 27 settembre. Gli esami effettuati il giorno successivo hanno confermato i timori, col giocatore che ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.

Questo il comunicato del Cagliari in merito al suo stop: "A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche". Ad oggi non sono ancora emerse tempistiche precise riguardo al suo rientro, che però potrebbe avvenire solamente a fine campionato, visto che da più parti si è parlato di almeno 6 mesi necessari per il pieno recupero del giocatore.