TMW Potenza, Schimmenti: "È solo un periodo negativo, siamo uniti e crediamo nei nostri mezzi"

Emanuele Schimmenti, attaccante del Potenza, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

"Abbiamo cominciato abbastanza bene, adesso però non stanno arrivando i risultati che vogliamo. Ma sappiamo che è soltanto un periodo e ci rimetteremo subito a posto per far bene come avevamo iniziato. Abbiamo parlato nello spogliatoio, siamo un gruppo unito e siamo sicuri dei nostri mezzi".

L'anno scorso 9 gol e 6 assist. Quest'anno?

"L'obiettivo principale è quello di aiutare la squadra, poi a livello personale vorrei far meglio dell'anno scorso".