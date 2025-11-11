Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Va in archivio la dodicesima giornata di Serie B con il Monza che si prende la copertina: dopo un avvio sotto tono, la squadra di Bianco sembra aver imboccato la strada giusta verso la A grazie a un organico di categoria superiore. Crisi nera invece per il Pescara, sconfitto ancora e con Vivarini che è stato esonerato. Bene il Modena, autore di una grande rimonta a Frosinone, mentre il Palermo cade a Castellammare e conferma il momento no: terzo ko in quattro gare. Il Venezia travolge la Samp e rilancia le ambizioni di vertice, l'Empoli vince con il Catanzaro in dieci contro undici. Pari per Reggiana, Spezia e Sudtirol, vince ancora il Mantova, crolla l’Avellino a Cesena.
Torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto dopo ogni giornata, questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la dodicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Ghedjemis (Frosinone) 6.63 (12)
2. Pérez (Venezia) 6.63 (8)
3. Tiritiello (Virtus Entella) 6.59 (11)
4. Ciervo (Cesena) 6.55 (11)
5. Koutsoupias (Frosinone) 6.55 (11)
6. Berti (Cesena) 6.54 (12)
7. Calò (Frosinone) 6.50 (12)
8. Santoro (Modena) 6.50 (12)
9. Joronen (Palermo) 6.50 (11)
10. Gliozzi (Modena) 6.46 (12)
11. Busio (Venezia) 6.45 (11)
12. Schiavi (Carrarese) 6.45 (10)
13. Pigliacelli (Catanzaro) 6.42 (12)
14. Cissè (Catanzaro) 6.42 (12)
15. Klinsmann (Cesena) 6.42 (12)
16. Cerofolini (Bari) 6.36 (11)
17. Adorni (Modena) 6.36 (11)
18. Castagnetti (Cesena) 6.35 (10)
19. Mosti (Juve Stabia) 6.35 (10)
20. Zampano (Modena) 6.33 (12)