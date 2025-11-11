Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Nella giornata di oggi inizierà la terza giornata di Women’s Champions League che vedrà la Roma subito in campo, ore 18:45, contro il Valerenga per cercare di togliere lo zero alla casella punti conquistati dopo un inizio di competizione durissimo contro Real Madrid e Barcellona. La sfida con le norvegesi, anch’esse a zero punti, sembra essere quella giusta per la squadra di Rossettini per muovere la classifica e iniziare a risalire per puntare almeno a un posto nei play off. Allo stesso orario andrà in scena anche la sfida fra Lione e Wolfsburg, entrambe imbattute, e più volte protagoniste della finalissima. A seguire invece il Real Madrid ospiterà il Paris FC, mentre il Chelsea andrà a far visita al St. Polten.
Domani invece sarà il turno della Juventus impegnata sul campo dell’Atletico Madrid alle ore 21:00. Una sfida fra due squadre appaiate a quota tre punti e che puntano a un posto nei play off per avanzare nella competizione.
Women’s Champions League, 3ª giornata
Martedì 11 novembre
Ore 18:45
Roma-Valerenga
Lione-Wolfsburg
Ore 21:00
Real Madrid-Paris FC
St. Polten-Chelsea
Mercoledì 12 novembre
Ore 18:45
Barcellona-OH Leuven
Bayern Monaco-Arsenal
Ore 21:00
Atletico Madrid-Juventus
Benfica-Twente
Manchester United-Paris Saint-Germain
Classifica:
Barcellona 6
Real Madrid 6
Wolfsburg 6
Lione 6
Manchester United 6
Chelsea 4
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Juventus 3
Bayern Monaco 3
Twente 1
Paris FC 1
Valerenga 0
Benfica 0
Paris Saint-Germain 0
Roma 0
St. Polten 0
