TMW Cremonese, Giampaolo cerca la conferma: allo "Zini" tre punti per crederci ancora

Impatto migliore Marco Giampaolo non poteva immaginare. Il cambio in panchina ha scosso la Cremonese che era reduce da quattro mesi a dir poco disastrosi. Da metà dicembre e metà marzo infatti sono arrivati solamente quattro punti in 15 partite frutto di quattro pareggi e 11 sconfitte. Un ruolino di marcia che è costato la panchina a Davide Nicola con il mister abruzzese che all'esordio ha superato al "Tardini" il Parma di Carlos Cuesta per 2-0.

Due settimane di lavoro

La sosta probabilmente è arrivata nel momento giusto permettendo al nuovo tecnico di poter lavorare sui suoi dettami e cercare di trasmettere più nozioni possibili alla squadra per poter affrontare questo finale di campionato. Due settimane per poter provare gli automatismi tattici da mettere in campo poi alla ripresa dei campionato visto che di fronte c'è una gara molto importante.

Oggi allo "Zini" c'è il Bologna

Si riparte infatti dallo "Zini". Dal terreno amico. Dal pubblico di casa che mai ha fatto mancare il proprio appoggio alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Contro il Bologna l'opportunità più importante per cercare di bissare il successo all'esordio della nuova guida tecnica. L'avversario non sarà dei più teneri, visto che i rossoblù vogliono risalire la classifica, ma alla Cremonese va a caccia dei tre punti. Per continuare a crederci ancora.