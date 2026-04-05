Italia in ritardo anche sugli stadi per Euro 2032: Turchia al passo, palla al Governo

Il calcio italiano chiede da tempo, come fatto prima delle dimissioni anche da Gravina, interventi concreti che il Governo, finora, non ha ancora attuato. Tuttavia, questi cambiamenti devono diventare realtà in tempi rapidi se si vogliono costruire stadi moderni e adeguati, soprattutto in vista di Euro 2032, torneo che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia.

Rispetto al nostro Paese, come riporta La Gazzetta dello Sport i turchi risultano nettamente più avanti sul piano delle infrastrutture sportive, e il commissario straordinario Massimo Sessa è chiamato ad accelerare i processi per evitare che l'Italia faccia brutte figure. Anche il presidente UEFA Ceferin ha criticato duramente la situazione, sottolineando che senza miglioramenti concreti l’Italia rischia di non ospitare le partite. Attualmente solo l’Allianz Stadium è certo di essere pronto.

La FIGC aveva richiesto misure economiche importanti, tra cui una quota sulle scommesse calcistiche da destinare a investimenti in strutture e vivai, oltre a incentivi fiscali e strumenti finanziari per facilitare la costruzione di nuovi impianti. Tuttavia, molte di queste proposte non sono state ancora realizzate. A differenza di altri eventi sportivi, il calcio non ha ricevuto adeguati fondi pubblici, anche se una prima tranche di finanziamenti sembra in arrivo.

Nel frattempo, altri Paesi europei, inclusa la Turchia, hanno investito con decisione negli stadi. In Italia, invece, burocrazia e ritardi frenano i progetti in molte città, e il tempo stringe sempre di più.