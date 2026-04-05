Alisson Santos: "Napoli un sogno, vorrei restare a lungo. Al 'Maradona' difficile per tutti"

Intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica, l'attaccante del Napoli Alisson Santos ha raccontato il suo approdo alla corte di Antonio Conte: "Non mi aspettavo la chiamata del Napoli, giocavo poco allo Sporting. È una grande opportunità di vita e carriera”, ha spiegato. “Sto facendo del mio meglio, imparo ogni giorno con un allenatore super e tanti campioni”.

Fondamentale il rapporto con Antonio Conte: "Mi ha aiutato fin dal primo giorno, spiegandomi cosa fare per dare il massimo". E domani gli azzurri scenderanno in campo contro il Milan: "Mi piacciono queste partite. Il Milan è forte, ma al Maradona è dura per tutti. Dobbiamo dare tutto per vincere".

Infine un pensiero anche sul futuro: "Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo. Ho visto poco la città, ma mi piace e voglio conoscerla meglio".