La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop

In casa Parma nella giornata di ieri ci sono stati due buoni motivi per festeggiare. Innanzitutto il successo per 2-0 nello scontro salvezza contro la Ternana Women che ha permesso alle ducali di portarsi a +6 dall’ultimo posto e mettersi dietro anche le umbre e il Sassuolo, il secondo è il ritorno in campo di Cecilia Prugna.

La centrocampista classe ‘97 infatti non scendeva in campo da ben 14 mesi dopo l’operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita nel gennaio del 2025. Prugna, dopo lunghissimo e difficile percorso di recupero, nella giornata di ieri è stata mandata in campo da mister Valenti dal primo minuto e ha giocato per 64 minuti prima di essere sostituita da Leskinen. Un ritorno che anche la Serie A Women ha voluto festeggiare con un post sui propri canali social.