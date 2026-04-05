La panchina della Nazionale come premio alla carriera? Sarri: "Mi stai dicendo che sono vecchio"

In questi giorni complicati per il calcio italiano e per la Nazionale, si stanno facendo vari nomi sia per la successione di Gabriele Gravina come presidente della FIGC, che per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina degli Azzurri, nel ruolo di commissario tecnico. E dopo la sfida pareggiata ieri sera contro il Parma anche l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è stato interrogato sulla domanda cui stanno rispondendo molti suoi colleghi italiani in questi giorni.

Questa la risposta di Sarri - in conferenza stampa - riguardo alla domanda se allenerebbe la Nazionale: "Non si sa neanche chi è il presidente federale... La nomina a ct come un premio alla carriera? Ho l'impressione che tu mi abbia detto che sono vecchio (ride, ndr). È un qualcosa a cui non ho mai assolutamente pensato e quindi faccio molta fatica a rispondere. Mi sento meno vecchio di quello che sono e sto facendo qualcosa che mi piace, quindi sinceramente non ci ho mai pensato".