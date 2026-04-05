Grave lutto per Felice Centofanti, che ha perso la figlia Giorgia: il cordoglio del 'suo' Verona

L'Hellas Verona esprime il proprio cordoglio per il grave lutto che ha colpito l'ex calciatore Felice Centofanti, che è cresciuto proprio nel settore giovanile gialloblu. Di seguito il comunicato del club: "Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi, il Direttore Sportivo Sean Sogliano e tutto l’Hellas Verona FC esprimono profondo cordoglio e sentita vicinanza a Felice Centofanti per la scomparsa della cara figlia Giorgia. A Felice, cresciuto calcisticamente nelle giovanili gialloblù agli inizi degli anni Ottanta, e a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutto il Club".

La figlia di Centofanti, Giorgia, era nata con una grave disabilità ed è morta in questi giorni. A darne la notizia è stata un’altra figlia dell’ex calciatore, quella Martina Centofanti che vanta cinque medaglie d’oro mondiali nella ginnastica ritmica, con un toccante post sui propri canali social: “Abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia, la nostra storia, perché cosi delicata e preziosa da essere custodita con cura. Vorremmo ora però provare in qualche modo a renderti onore, per quello che sei stata per noi, anche se non credo esistano parole realmente adatte per farlo. - si legge ancora - Ogni giorno e dal primo momento sei stata la forza più grande che la tua famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore, un qualcosa di talmente grande che impossibile da spiegare a parole.

Il tuo sorriso ha illuminato ogni momento, ci bastava immaginarlo per sentirci vivi ed improvvisamente anche le cose che sembravano impossibili diventavano più semplici da affrontare e, pensando a te, sarà così per sempre. Ogni attimo passato insieme è stato essenziale per riempire il cuore di amore incondizionato, consapevoli del fatto che ogni minuto fosse prezioso ed unico e ricordandoci ogni giorno di quanto la vita vada apprezzata e vissuta a pieno. Ciò che ci hai donato tu in tutti questi anni non ha valore, noi speriamo di essere stati degni di te e di averti restituito quell’amore immenso ed incondizionato che tu ci hai sempre trasmesso. Ora ancor di più cercheremo di apprezzare la vita in tutte le sue sfaccettature, anche e soprattutto per te Giorgina.

Guerriera nostra, hai sempre lottato con tutte le tue forze e, anche se ci hai lasciato all’improvviso e in questo momento per noi il dolore è incolmabile, ora sei libera da tutto il male che hai vissuto e della cattiveria che la vita ha avuto nei tuoi confronti. Che tu possa fare una passeggiata, una chiacchierata felice, che tu possa correre in un prato, leggere un libro, fare un disegno, guardare il mare, il sole, il cielo, tutto sempre con quel tuo sorriso sul volto, quello che nessuno di noi dimenticherà mai.

La tua mamma, il tuo papà, Marti, Cami e tutti i tuoi cari ti terranno sempre qui, radicata nelle nostre anime e nei nostri cuori, con la promessa di tenere sempre vivo il tuo ricordo e rendere onore alla tua vita”.