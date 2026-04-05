Trapani, Antonini: "Con 48 punti dovremmo fare i play off, non i play out. È uno scandalo"

"Che la squadra sia costretta e relegata a giocarsi i play out è uno scandalo tra i più grandi degli ultimi anni. Sul campo sarebbero 48 punti. Abbiamo dimostrato di non essere inferiori ad una squadra che è settima in classifica. Che pareggia anche perché siamo costretti a cambiare 3 giocatori per infortuni nei ruoli decisivi". Inizia così il post del presidente del club siciliano Valerio Antonini sui propri canali social all'indomani del pareggio contro il Monopoli che lascia il Trapani al penultimo posto in classifica, solo per la differenza reti sul Siracusa, nel Girone C di Serie C.

"Tutto perché si è deciso di calpestare i nostri diritti con penalizzazioni assurde, con in particolare l’ultima di 5 punti che rasenta la follia giuridica. Consapevoli che il nostro campionato non finirà certamente con Trapani-Siracusa, dobbiamo ora fare almeno 6 punti nelle ultime 3; Dobbiamo farcela".