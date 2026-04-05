In campo c'è solo il Bologna: due gol e una traversa contro la Cremonese a fine del primo tempo

Termina 0-2 il primo tempo allo Zini tra Cremonese e Bologna. Nella prima gara della domenica pasquale di Serie A è dominio rossoblù nei primi 45', avanti già 0-2 dopo un quarto d'ora grazie ai gol di Joao Mario e Rowe e vicina in più occasioni al tris con Castro e soprattutto con Moro, che nel finale colpisce una traversa su punizione.

Si sblocca subito il match

Cambia dopo meno di 3 minuti il parziale con il primo, bellissimo, gol in Serie A di Joao Mario, che calcia al volo dalla destra uno spiovente arrivato dall'altro lato da Miranda e batte Audero. Rossoblù ad un passo dal raddoppio una manciata di minuti dopo con il Toto Castro che si presenta in area, calcia di potenza e trova una grande risposta di Audero prima che il guardalinee alzasse la bandierina e rilevasse il fuorigioco del centravanti argentino.

Miranda straripante, Rowe raddoppia

La Cremonese sembra rimasta nello spogliatoio e dunque ne approfitta un Bologna travolgente che trova il raddoppio già al 15'. Altra discesa di Miranda, che sfrutta le praterie lasciate libere a sinistra dalla catena di destra grigiorossa, entra in area e serve al centro Rowe, che solo nel cuore dell'area realizza il più facile dei tap-in. In campo però c'è solo una squadra, quella di Italiano, vicinissima al tris al 32' ancora con Castro, che fallisce il tentativo a pochi passi dalla porta avversaria, e al 42' con una punizione diretta battuta da Moro al limite dell'area che centra la traversa piena.