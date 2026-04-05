Ascoli, Tomei scherza dopo l'aggancio all'Arezzo: "Questi ragazzi mi fanno invecchiare"

“Dovrei iniziare a prendere le pasticche per la pressione, questi mi fanno invecchiare”. Il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei scherza in sala stampa dopo la vittoria in extremis contro la Vis Pesaro che ha permesso ai bianconeri di agganciare l'Arezzo in vetta al Girone B di Serie C riaprendo la corsa alla promozione diretta: “Mi è molto piaciuta la prestazione, la Vis è una squadra esperta, che viene a prenderti uomo su uomo, noi siamo stati bravi a saper gestire questa pressione, anche nel primo tempo abbiamo collezionato diverse situazioni per fare gol, la porta sembrava stregata. All’intervallo ho detto ai ragazzi di divertirsi e di tornare a fare quello che a loro piace perché stavano sentendo la pressione di vincere ad ogni costo. - prosegue Tomei come riposta il sito del club marchigiano - Quando sono rientrati in campo, hanno messo l’energia gusta e per l’ennesima volta hanno dimostrato d’essere un gran gruppo, coloro che subentrano lo fanno sempre nella maniera giusta e ti fanno vincere la partita. Il valore di questa vittoria è grande, di per sé le ultime partite di campionato sono difficili e tiratissime perché tutti devono portare a casa il risultato e ogni istante di gara può cambiare un campionato. Fa piacere in questo momento competere per un traguardo importante.

Non vado sotto gli spalti a fine gara non per qualche motivo particolare, mi piace guardare i ragazzi che festeggiano, è un po’ come tornare calciatore, so cosa vuol dire vivere da protagonista e a alla loro età queste emozioni, così guardarli è un piacere grandissimo, mi piace l’alchimia che si è creata fra il popolo bianconero e la squadra. Nascondo bene le emozioni, ma le provo anche io e, soprattutto, se me le fanno provare un po’ prima, è meglio. Tutti meritano gli applausi, il giardiniere, i magazzinieri, il cuoco, i fisioterapisti, lo staff, tutti quelli che lavorano al Picchio, la proprietà. Complimenti ai ragazzi che si stanno meritando questa possibilità”.

“Significa che i ragazzi hanno vinto otto partite e che Carletto Mazzone è intoccabile. Io li accompagno in questo percorso, cerco di fare il massimo, ma i ragazzi sono i protagonisti e loro meritano questa felicità, si stanno meritando tutto questo. -conclude Tomei parlando del record di vittorie di fila - In questa fase i ragazzi sono completamente fuori controllo, quando entro nello spogliatoio sembra una discoteca, si divertono, la vivono in maniera bella. Questo lavoro è probante perché anche quando sei a casa non stacchi mai, ma, quando entro nello spogliatoio, mi danno un’energia incredibile. I ragazzi si divertono, non hanno assilli, questo momento particolare della loro carriera se lo vivono con leggerezza, da ragazzi, ed è bello stare insieme a loro”.