Cremonese, i 24 convocati per la trasferta contro la Lazio: assente solo lo squalificato Payero
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Cremonese ha reso noti i 24 convocati per la trasferta all'Olimpico contro la Lazio, sfida valida per la 16ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 20 dicembre. Per l'occasione tutti a disposizione del tecnico Davide Nicola eccezion fatta per lo squalificato Payero. Questa la lista completa:
Portieri: Audero, Silvestri, Nava
Difensori: Baschirotto, Ceccherini, Terracciano, Folino, Faye
Centrocampisti: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Vandeputte, Grassi, Bondo, Lordkipanidze
Attaccanti: Vardy, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria
