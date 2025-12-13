TMW Radio De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"

A commentare i temi del momento a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo De Paola.

Il Bologna affronta la Juve, 90 minuti che pesano:

"E' una partita verità, con un Bologna che ha fatto molto bene in Europa e ha mostrato un Bernardeschi in palla. Una partita che ha rimesso le cose a posto anche come tranquillità nella gestione. E' una squadra che può avere qualche sbandata ma sta facendo un ottimo processo di crescita. La Juve è un cantiere, vorrei capire come finirà tra Spalletti e giocatori. La società ha fiducia totale, mentre l'allenatore ha abbracciato i calciatori ma ha poco tempo ed è impaziente di vedere un cambio di registro. O la squadra capisce e svolta o non va. La cura Spalletti è durissima con i giocatori, li sta mettendo a nudo, non che li mortifichi...Deve dare una mentalità nuova a giocatori che non ne hanno, non hanno nulla della Juve. A parte Yildiz, giocherebbe qualcuno nel Bologna di Italiano? Non credo. Ad oggi questi giocatori non stanno dando quello che dovrebbero dare alla Juve".

Ha inciso finora Spalletti?

"Sì. E' il primo allenatore che dice che stanno facendo schifo e dice che così non riesce a fare una squadra. E' un allenatore che finalmente quello che tutti vedono da quattro anni, che sono imbarazzanti. per me questa è rivoluzione. Spalletti sta rimettendo tutti sui banchi di scuola. Tolgo Bremer e Yildiz, ma sta insegnando a tutti. Vuole tornare alla difesa a quattro, la strada l'ha già delineata, ora i ragazzi devono studiare per questo".

Milan chiede di mettere un tetto al prezzo dei biglietti del settore ospiti:

"A me sembra un'idea condivisibile. Il tifoso di un'altra squadra spende molto per una trasferta, almeno calmieriamo i prezzi. Non si deve lucrare su questo".

Chi rischia di più in questo turno tra Napoli e Inter?

"Conte sta fallendo il doppio obiettivo, ci sarà un punto in cui si dovrà fare una valutazione poi. E' un allenatore che punta tutto sempre sul campionato. Probabilmente fa bene, ma il doppio confronto non lo regge. Neanche nei cambi, che non vuole fare. Col Benfica è stata molto in punta di penna, non era il Napoli rabbioso di sempre. Io pensavo facesse più turnover, invece lui preserva la squadra per il campionato e mi aspetto una grande partita a Udine".

E il Milan?

"Il Milan non deve dimenticare la partita col Torino, perché il Sassuolo può essere ancor più pericoloso. Serve la formazione migliore".

Roma-Como come la vede?

"Per il Como è una verifica importante, per la Roma anche. Leggermente in vantaggio i giallorossi".