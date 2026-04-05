Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Il bilancio di Sarri e Cuesta dopo l'1-1 in Lazio-Parma

Finisce 1-1 all’Olimpico tra Lazio e Parma, al termine di una gara dai due volti. Meglio gli emiliani nel primo tempo, più incisivi i biancocelesti nella ripresa. A sbloccarla è Delprato al 15’, bravo a sfruttare una mischia su sviluppi di palla inattiva. La Lazio fatica a trovare ritmo e spazi contro il 5-3-2 compatto disegnato da Cuesta, andando vicina al pari solo a sprazzi e protestando per un paio di contatti dubbi in area. Nella ripresa però cambia l’inerzia: la squadra di Sarri alza il baricentro, aumenta la pressione e trova il pareggio al 77’ con Noslin, complice una deviazione decisiva. Nel finale forcing biancoceleste e nuove proteste per un episodio da VAR, ma il risultato non cambia.

Nel post gara, Maurizio Sarri ha analizzato così la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport: "Partita diversa, ci hanno fatto un 5-3-2. Solitamente sono partite, se le porti 0-0 al 70', le vinci, purtroppo non ce l'abbiamo fatta a farlo. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo palla addosso, secondo di ritmo diverso. Per quelle che erano le caratteristiche della partita, abbiamo fatto un buon secondo tempo". Poi sulla stagione ha aggiunto: "Stagione molto difficile, la definirei formativa, ma ne avrei fatto volentieri a meno. Il legame col gruppo è stato bello, oggi abbiamo giocato con tante assenze. La reazione dimostra che il gruppo è diventato vero". Infine, una battuta in conferenza sulla Nazionale: "Non ho mai pensato alla panchina dell'Italia".

Dall’altra parte Carlos Cuesta mastica amaro, ma guarda comunque il bicchiere mezzo pieno: "Rammarico c’è, soprattutto per il primo tempo. Abbiamo gestito bene e creato occasioni. Sapevamo della qualità della Lazio", ha dichiarato a Sky Sport, per poi proseguire così: "Quota salvezza? Non facciamo matematica, pensiamo alla prossima".