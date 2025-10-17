Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la testa"

Gigi Di Biagio, intervistato da Libero, ha commentato tra le altre cose l'esplosione di Pio Esposito: "Lo conosco da quando giocava in Under 15 e posso confermare che questo è un ragazzo che non sbaglia mai un atteggiamento. Non a caso ci puntano tutti tantissimo. Per me è un mix tra Toni e Vieri, che però a 20 anni non giocavano all’Inter e non erano pronti come oggi lo è Pio. E non c'è nessun rischio si monti la testa, è uno che pensa solo al calcio".

Su Chivu.

"L’errore lo commette che reputa Cristian una novità. Intanto so per certo che gran lavoro ha fatto a Parma e poi bisogna considerare che conosce tutti gli angoli di Appiano. Scommetto perché ha un’intelligenza fuori dal comune e una grande personalità. Poi come sempre conteranno i risultati, ma quello è un altro discorso".