Dzeko porta la Bosnia al Mondiale e vuole esserci: "I medici dicono un mese di stop"

Due dei giocatori che hanno eliminato l'Italia nella finale dei playoff per il Mondiale 2026, giocata martedì sera, Edin Džeko e Nikola Katic, sono statti costretti a fermarsi ed hanno assistito alla partita tra Schalke 04 e Karlsruher (in Bundesliga 2, sfida valida per la 28^ giornata di campionato) dalla tribuna. Entrambi sono stati frenati da un infortunio.

L'ex centravanti della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport in Germania, prima dell'inizio della partita, tranquillizzando i tifosi della Bosnia-Erzegovina. Dzeko si è infortunato al 120° minuto della partita contro l'Italia a Zenica, e lo Schalke ha annunciato poi che anche Katic si era infortunato al ginocchio e che il suo rientro in campo entro fine stagione fosse incerto.

I due sono arrivati oggi alla Veltins Arena per sostenere i loro compagni di squadra perché è chiaro che lo Schalke non può permettersi una battuta d'arresto se vuole mantenere la sua posizione di capolista in classifica. Dzeko però ha dichiarato che fortunatamente l'infortunio non è grave e che potrà riprendere gli allenamenti tra qualche settimana, avendo così tempo sufficiente per rimettersi in forma prima dell'inizio dei Mondiali. Queste le sue parole: "Onestamente, non so quanto durerà e non posso dire che tornerò tra due, tre o quattro settimane. Diagnosi? I medici dicono un mese di pausa, ma tra due settimane vedremo come andranno le cose e come mi sentirò. Però non ho mai giocato con il dolore...".