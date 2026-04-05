Salernitana, procede la trattativa con Rufini per la cessione: modalità e cifre dell'operazione

La trattativa per la cessione della Salernitana fra Danilo Iervolino e l’imprenditore Cristiano Rufini dopo che nella giornata di venerdì il patron aveva annunciato: “Cedo la Salernitana senza debiti”. Le vacanze pasquali hanno rallentato un po' le operazioni dopo la frenata di inizio settimana, con il preliminare che scadrà il prossimo 20 aprile.

Nonostante questo la trattativa sembra essere ben avviata e in via di definizione con novità attese nel corso della prossima settimana come sottolinea Tuttosalernitana.com: “Il patron di Antarees srl, società nelle quali confluirebbero le quote della Salernitana attualmente nella cassaforte della Salerno Coast Investment srl, dovrà nel giorno del rogito versare il 25 per cento dell’aumento di capitale, cifra che si aggira su 1,25 milioni. Solo dopo la firma dell’accordo definitivo arriverebbe la verifica della Figc, con sguardo proiettato poi alle fideiussioni.

Iervolino venderà al prezzo simbolico di un euro, ma a questo si aggiungono due clausole: 6 milioni da incassare, se la Salernitana fosse promossa in Serie B. L’acquirente dovrà riconoscerne 15, invece, in caso di promozione in serie A. E corrispondere a Iervolino il 20% sulla futura rivendita”.