A Carrara ci sarà il gruppo 'Fuori da Spezia': "Vietare per non gestire il fallimento della TDT"

“Carrarese-Spezia. Anni di divieti, anni di ricorsi, il messaggio ormai è chiaro: “Vietare per non gestire il fallimento della TDT (Tessera del Tifoso NdR)”. Il Gruppo, mantenendo fede alla propria linea di protesta, sarà presente. Per rispetto degli amici di sempre non esporrà i propri vessilli all’interno dello stadio. Trasferte Libere”. Con questo comunicato il gruppo ‘Fuori di Spezia’, che raccoglie i sostenitori della squadra ligure che non risiedono più nella città e nella provincia della Spezia hanno comunicato la propria presenza nel settore ospiti dello stadio Dei Marmi per il derby contro la Carrarese.

Sono infatti una cinquantina i biglietti venduti per la gara di domani nonostante la decisione di vietare la trasferta, per un derby molto sentito, ai residenti nella provincia spezzina. Una decisione questa fortemente contestata sia dal resto della tifoseria aquilotta sia dallo stesso club che hanno presentato ricorso contro questa decisione che però è stata confermata dal TAR della toscana. Il club in una nota aveva anche parlato di alterazione dell’equilibrio del campionato: “Resta inoltre evidente una criticità sotto il profilo sportivo: a sei giornate dal termine della regular season, in una fase decisiva per la lotta salvezza, la squadra sarà chiamata ad affrontare un derby in un contesto di stadio esaurito, ma priva del sostegno dei propri tifosi, situazione che rischia di condizionare l’equilibrio competitivo del campionato”.