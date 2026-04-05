Fiorentina, Solomon assente a sorpresa ieri a Verona: Vanoli prudente, ma a Londra ci sarà

Quella di ieri doveva essere la partita di Manor Solomon, ma per l’esterno viola servirà ancora qualche giorno prima di rivederlo in campo. Eppure, due sabati fa, quando la Fiorentina aveva aperto le porte del Viola Park ai tifosi per l’allenamento, l’israeliano era regolarmente in gruppo, distinguendosi anche nella partitella a campo ridotto. Indizi che facevano pensare a una sua presenza a Verona.

La scelta di Paolo Vanoli sembra però andare nella direzione della prudenza: permettere a Solomon di recuperare completamente in vista di un passaggio chiave della stagione. L’esterno - riporta FirenzeViola.it - sarà infatti a disposizione per la trasferta di Londra, nei quarti di andata di UEFA Europa Conference League. Col Crystal Palace servirà, anche da parte sua, una prestazione importante per continuare a inseguire un trofeo che darebbe senso e peso all’intera annata del centenario.

Poi sarà tempo di riflessioni, anche sul futuro dello stesso Solomon. I dieci milioni necessari per il riscatto rappresentano una cifra accessibile in rapporto alla qualità del giocatore, ma restano interrogativi sulla sua tenuta fisica. Il breve spezzone contro lo Jagiellonia Białystok, arrivato in un momento di utilizzo più continuo, si è rivelato un passaggio delicato. Ed è proprio su questo equilibrio - tra rendimento, condizione e sostenibilità economica - che la società sarà chiamata a decidere le prossime mosse.