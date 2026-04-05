Frosinone-Padova, le formazioni ufficiali: Raimondo e Lasagna partono dall'inizio

Sarà Antonio Raimondo a guidare l'attacco del Frosinone nella prima gara della 33esima giornata di Serie B. Il centravanti, rimasto in dubbio fino all'ultimo, è pienamente recuperato e sarà l'unica punta supportata da Ghedjemis, Francesco Gelli e Kvernadze. In mezzo al campo Cichella al fianco di Calò, mentre in difesa ci sarà Calvani con Monterisi davanti a Palmisani. Nel Padova l'unica punta sarà invece Kevin Lasagna con Di Maggio e Di Mariano alle sue spalle. Sulle corsie esterne di centrocampo agiranno Faedo e Ghiglione, mentre in mezzo ci saranno Fusi e Harder. Queste le formazioni ufficiali:

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, F. Gelli, Kvernadze; Raimondo. A disposizione: Lolic, Pisseri, Cittadini, J. Gelli, Grosso, J. Oyono, Zilli, Masciangelo, Fini, Fiori, Vergani, Barcella. Allenatore Massimiliano Alvini

Padova (3-4-2-1): Sorrentino; Belli, Perrotta, Villa; Ghiglione, Fusi, Harder, Faedo; Di Maggio, Di Mariano; Lasagna. A disposizione: Fortin, Mouquet, Favale, Sgarbi, Capelli, Crisetig, Giunti, Varas, Bortolussi, Buonaiuto, Seghetti. Allenatore Roberto Breda