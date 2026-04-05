Palermo-Avellino, le formazioni ufficiali: Pohjanpalo sfida Patierno

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Palermo-Avellino, gara serale della 33esima giornata di Serie B. Tra le fila rosanero c'è Peda on dofesa, in avanti largo a Pohjanpalo supportato da Palumbo e Le Douaron. Ballardini risponde con il tandem Biasci-Patierno. Ecco le scelte dei due tecnici Filippo Inzaghi e Davide Ballardini:

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. A disp.: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani. All.: Inzaghi.

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno. A disp.: Iannarilli, Missori, Tutino, Pandolfi, Russo, Kumi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne. All.: Ballardini.