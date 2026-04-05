Raimondo e Gelli lanciano il Frosinone: 2-0 al Padova all'intervallo. Ciociari in vetta
Il Frosinone fa la voce grossa nel primo tempo della sfida contro il Padova e chiude sul 2-0 la prima frazione. I ciociari partono meglio con Raimondo che si divora il vantaggio dopo appena dieci minuti non inquadrando la porta da pochi passi. Al 25° però il centravanti si fa perdonare sfruttando un errore della difesa biancoscudata per siglare il vantaggio. Cinque minuti dopo è Francesco Gelli a raddoppiare sfruttando al meglio una sponda aerea di Monterisi su azione d’angolo. Nel finale ci prova il Padova con un colpo di testa di Lasagna che però finisce a lato della porta di Palmisani. Con questi tre punti i ciociari sono momentaneamente in vetta al pari del Venezia.
SERIE B - 33ª GIORNATA
Domenica 5 Aprile
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 30’ F. Gelli
Ore 19:30
Palermo-Avellino
Lunedì 6 Aprile
Ore 12:30
Cesena-SudTirol
Ore 15:00
Bari-Modena
Catanzaro-Monza
Mantova-Virtus Entella
Reggiana-Pescara
Venezia-Juve Stabia
Ore 17:15
Sampdoria-Empoli
Ore 19:30
Carrarese-Spezia
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.