Raimondo e Gelli lanciano il Frosinone: 2-0 al Padova all'intervallo. Ciociari in vetta

Il Frosinone fa la voce grossa nel primo tempo della sfida contro il Padova e chiude sul 2-0 la prima frazione. I ciociari partono meglio con Raimondo che si divora il vantaggio dopo appena dieci minuti non inquadrando la porta da pochi passi. Al 25° però il centravanti si fa perdonare sfruttando un errore della difesa biancoscudata per siglare il vantaggio. Cinque minuti dopo è Francesco Gelli a raddoppiare sfruttando al meglio una sponda aerea di Monterisi su azione d’angolo. Nel finale ci prova il Padova con un colpo di testa di Lasagna che però finisce a lato della porta di Palmisani. Con questi tre punti i ciociari sono momentaneamente in vetta al pari del Venezia.

SERIE B - 33ª GIORNATA

Domenica 5 Aprile

Frosinone-Padova 2-0

25’ Raimondo, 30’ F. Gelli

Ore 19:30

Palermo-Avellino

Lunedì 6 Aprile

Ore 12:30

Cesena-SudTirol

Ore 15:00

Bari-Modena

Catanzaro-Monza

Mantova-Virtus Entella

Reggiana-Pescara

Venezia-Juve Stabia

Ore 17:15

Sampdoria-Empoli

Ore 19:30

Carrarese-Spezia