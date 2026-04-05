Disastro Italia, Abate: "Gattuso e Buffon i meno colpevoli. Serve una grande riflessione"

“Se me l’avessero detto anni fa mi sarei messo a ridere, ma ora bisogna prenderne atto". Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate, che vanta 22 presenze (con un gol) con la maglia della Nazionale con cui ha partecipato anche all'ultimo Mondiale disputato dagli Azzurri, quel Brasile 2014 lontano ormai dodici anni, ha parlato così dell'ennesimo fallimento dell'Italia nelle qualificazioni mondiali con la sconfitta ai rigori contro la Bosnia che porterà a tre le edizioni consecutive del torneo iridato senza la formazione azzurra.

"Mi dispiace e spero che questo sia un momento di grande riflessione e che si torni a mettere i ragazzi al centro di tutto. - prosegue Abate in conferenza stampa alla viglia del Venezia - Mi spiace anche per i miei amici Buffon e Gattuso, che secondo me hanno meno colpe di tutti”.