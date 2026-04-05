Primo tempo tutt'altro che indimenticabile a Pisa. E al Torino va benissimo così

Un primo tempo che non passerà nella storia del calcio, quello fra Pisa e Torino. Il caldo ha certamente contribuito a una partita fin qui dai ritmi non altissimi, per usare un eufemismo. Sette tiri, di cui solo uno a centrare la porta e un sostanziale equilibrio.

Pisa poco coraggioso, al Toro va bene così

Risultato che starebbe benissimo ai granata, che con un punto in più si allontanano ulteriormente dalla zona retrocessione, grazie anche al ko della Cremonese arrivato qualche minuto fa. Pisa che deve cambiare marcia, del resto i nerazzurri hanno ormai poco da perdere: Meister, oggi in campo dal 1', non è riuscito mai a rendersi pericoloso, poco meglio Moreo anche se l'unico pericolo è arrivato da Aebischer. Ci aspettiamo qualche cambio da parte di Hiljemark che possa spostare l'inerzia della partita.