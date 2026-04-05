Bologna, Miranda: "Ci serviva una vittoria così. Ora pensiamo all'Aston Villa"

Juan Miranda, laterale del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo il successo sulla Cremonese: “Oggi era una partita molto importante per noi, da vincere o da vincere. In campionato avevamo bisogno di questi tre punti, abbiamo fatto bene con una bella partita concentrata, che ci dà fiducia per giovedì”.

Molto bene fuori casa, mentre al Dall’Ara faticate…

“Ci manca quello, la vittoria in casa, a livello stagionale. Però va bene così, speriamo di ottenerla giovedì in casa (con l’Aston Villa in Europa League, ndr): è una gara molto importante per noi e per i tifosi”.

Come si prepara una gara come quella di giovedì?

“Dobbiamo fare una buona settimana di allenamenti, recuperare bene e studiare come gioca l’Aston Villa, come si può fare male a loro. Sarà una partita difficile, molto tattica: loro sono una grande squadra e stanno andando bene nel campionato inglese”.

Oggi due assist, c’è un compagno con cui ti trovi meglio?

“No, la verità è che ho la fortuna di avere davanti a me grandi calciatori. Chiunque giochi fa bene”.