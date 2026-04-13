La Serie A vota Malagò, lui risponde: "Onorato del consenso quasi unanime da un mondo litigioso"

Giovanni Malagò, ex presidente del CONI che ben 18 club su 20 di Serie A hanno indicato come candidato alla successione di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a LaPresse per commentare proprio queste ultime indiscrezioni. Di seguito le sue parole:

"Ho accolto con grande soddisfazione l'importante mandato fiduciario conferitomi dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. Un segnale di straordinaria considerazione, che ora mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo. Credo sia corretto interpellare le altri componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, sono comunque onorato di questa significativa testimonianza di stima. È una cosa che mi gratifica l’aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso. Tutto questo mi responsabilizza".