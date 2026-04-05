TMW Giovanni Simeone sostituito, i tifosi pisani lo fischiano. Non gli perdonano il no in estate

Fischi da parte dei tifosi pisani per Giovanni Simeone all'uscita dal campo. L'attaccante argentino è stato sostituito al 72' per lasciar posto ad Anjorin. All'attaccante granata, i sostenitori nerazzurri non hanno perdonato il mancato trasferimento proprio al Pisa quest'estate. Giovanni Simeone avrebbe potuto vestire la maglia che è stata del padre Diego, dal 1990 al 1992 ma il Cholito ha preferito il Torino.