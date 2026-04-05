Ancora Lautaro, poi Thuram: Inter-Roma è 4-1 al 55'. Inizio ripresa super dei nerazzurri

Prima la doppietta di Lautaro Martinez al 52', poi la rete di Marcus Thuram tre minuti più tardi. Avvio di ripresa super dell'Inter che ha di fatto chiuso la partita con un uno-due che ha messo al tappeto la Roma. Assist del francese per il capitano e destro preciso a scavalcare Svilar per la rete del 3-1, poi colpo di testa su calcio d'angolo del numero 9 per il 4-1. Giallorossi al tappeto e San Siro in delirio al 55'.

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