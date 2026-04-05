Pisa, Hiljemark non molla: "A Roma partita diversa, da domani pensiamo a prepararla"

Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Torino valido per la 31^ giornata di Serie A.

E' tornato il vecchio Pisa?

"E' una partita particolare. Non è cambiato niente, abbiamo perso una partita. Non è una bella sensazione, abbiamo fatto bene in fase difensiva e creato occasioni. Abbiamo pagato alla fine, momento difficile".

L'occasione di Tramoni la più importante?

"Questo è calcio. Ci può stare di sbagliare, come in fase difensiva o con un passaggio. E' stato uno dei migliori e non bisogna dirgli nulla oggi".

I cambi nella ripresa?

"Volevamo alzare il ritmo e creare occasioni, avendo superiorità con Mateo e Filip. Hanno fatto un buon lavoro, è una scelta tecnica e qualche volta devi cambiare per creare le occasioni".

La prossima a Roma, poi altri scontri diretti.

"Roma è una partita diversa, da domani pensiamo al lavoro".