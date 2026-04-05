Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata, vorrei vedere lo stadio pieno con il Palermo"

Il Frosinone supera il Padova per 2-0 conquistando la terza vittoria consecutiva, mettendo pressione su Monza e Venezia in campo rispettivamente domani a Catanzaro, e fra le mura amiche contro la Juve Stabia. Al termine del confronto ha parlato nella pancia del "Benito Stirpe" Massimiliano Alvini commentando la prestazione dei ciociari di fronte ai colleghi presenti. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Tuttofrosinone.com

"Vittoria meritata per la prestazione. Nel successo ci sono ancora delle situazioni che possiamo migliorare perché hai concesso in alcuni momenti alcune cose che possiamo evitare di concedere. Buona partita, buon atteggiamento, continuiamo a confermare il nostro standard. L’esperienza non te la conquisti con qualcosa in particolare, la conquisti giorno dopo giorno. Non è una cosa che ti arriva improvvisamente, non la puoi allenare. La costruisci con il percorso, con il viaggio. Quello che conta è il lavoro, il volersi migliorare”. A proposito di futuro il prossimo avversario si chiama Palermo, a questo proposito aggiunge: "La prossima di venerdì è una tappa del percorso. A me interessa il percorso, quello che stiamo facendo da 9 mesi. Dopo venerdì non è finito il campionato, ci sono altre 4 partite. L’unica cosa che posso dire è che sarà bello giocare questa partita, che si possa muovere la città e venire allo stadio”.

Riguardo agli infortunati ha dichiarato: "Avevamo fuori per infortunio Marchizza, che ha ripreso ad allenarsi ieri per un problema all’adduttore, e Koné che ha un problema al ginocchio. Vediamo se possono essere a disposizione per venerdì. Koutsoupias era squalificato. Corrado ha avuto un problema, è una situazione più difficile. Ghedjemis lo valutiamo domani". Gelli autore del primo centro stagionale e di una prestazione eccellente: "oggi poteva fare tre gol. Lì sta il suo miglioramento da dover fare. La squadra deve giocare un calcio verticale, deve essere aggressiva, avere la voglia, l’entusiasmo. A me non interessa chi fa gol ma quello che la squadra esprime in campo".