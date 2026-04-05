Palermo-Avellino, ospite d'eccezione: c'è il Presidente della Repubblica Mattarella
Ospite d’eccezione oggi al Barbera per Palermo-Avellino. In Tribuna d’onore era infatti presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco il comunicato pubblicato dal club rosanero sui social:
“Gradito ritorno oggi allo Stadio per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in occasione della gara Palermo-Avellino. Il Presidente ha approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il Club rosanero”.
Gradito ritorno oggi allo Stadio per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in occasione della gara #PalermoAvellino. Il Presidente ha approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il Club rosanero. pic.twitter.com/1uHF6PTIDZ
— Palermo F.C. (@Palermofficial) April 5, 2026
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