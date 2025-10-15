Mastantuono torna al Real dopo il tour USA con l’Argentina: un viaggio a vuoto di 15.000 km

Franco Mastantuono, talento argentino di 18 anni del Real Madrid, è tornato ad allenarsi con il club spagnolo mercoledì, poche ore dopo la larga vittoria dell’Argentina contro Porto Rico (6-0). Il giovane talento, convocato per il raduno di ottobre con due amichevoli contro Venezuela e Porto Rico, non ha disputato nemmeno un minuto per una sovraccarico muscolare che aveva accusato nel suo club, prima della chiamata.

Nonostante il viaggio di quasi 15.000 chilometri tra Madrid e Miami, Mastantuono ha partecipato regolarmente alla seduta collettiva con il Real, sorprendendo la stampa catalana, che ha definito la situazione "strana" a pochi giorni dal primo Clasico della stagione, in programma il 26 ottobre. Alcuni media argentini avevano parlato di uno strappo muscolare alla coscia sinistra, ma la sua pronta ripresa lascia intendere che non si trattasse di un infortunio grave. Mundo Deportivo ipotizza una sorta di "infortunio diplomatico": una gestione attenta della condizione fisica del giovane per preservarlo in vista delle gare di club senza rischiare forzature nelle amichevoli senza grande peso competitivo. Situazione simile a quanto avvenuto per Kylian Mbappé al PSG, anche se il francese ha disputato una partita ed evitato un lungo viaggio aereo estenuante.

Il caso Mastantuono evidenzia ancora una volta le delicate dinamiche tra club e nazionali nella gestione dei calciatori importanti. Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, ha comunque difeso il ragazzo: "Franco Mastantuono e Nico Paz sono giocatori importanti per noi. Sono giovani, non ancora titolari, ma vogliamo dar loro minuti e opportunità per crescere". L’attesa per vederlo finalmente protagonista in prima squadra proseguirà fino a novembre.