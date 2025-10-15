Real Madrid, allarme rientrato: Mastantuono sta bene. Per Mbappé escluse lesioni

Franco Mastantuono ce la fa. Il centrocampista argentino, dopo i fastidi muscolari accusati al termine della partita contro il Villarreal e il suo successivo rientro in anticipo dal ritiro con l'Albiceleste, ha riportato la calma dalle parti del Real Madrid: secondo quanto rivelato da MARCA, infatti, il giocatore ex River sarà a disposizione già per la ripresa del campionato spagnolo contro il Getafe.

Questo a prescindere dalla decisione di Xabi Alonso, tecnico delle merengues, riguardo alla sua titolarità o meno nel match in trasferta. I problemi fisici di Mastantuono ad ogni modo sono emersi soprattutto alla vigilia della sfida contro il Venezuela a Miami e la Federazione aveva annunciato che "Franco Mastantuono sarà indisponibile per il resto della tournée a causa di un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra".

Si trattava di un fastidio lieve, che negli ultimi giorni è rientrato - stando al quotidiano spagnolo - e ora consente al giocatore di riprendere gli allenamenti a Valdebebas con il resto della squadra. Il prossimo a rientrare dovrebbe essere Kylian Mbappé. Il Real Madrid ha visitato l’attaccante francese al suo rientro dalla Francia e ha escluso una lesione alla caviglia, ma è stato comunque deciso che non si sarebbe allenato nei primi giorni della settimana. Eppure, stando ai piani dello staff di Xabi Alonso, nei prossimi giorni dovrebbe reintegrarsi in allenamento in gruppo. E potrebbe già giocare contro il Getafe.