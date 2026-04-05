Inter, patto nello spogliatoio (con Lautaro in testa): obiettivo scudetto e Coppa Italia

L'Inter archivia i tentennamenti pre pausa per le Nazionali e si lancia nella volata scudetto. Un obiettivo, a cui va aggiunto quello della Coppa Italia, che la squadra vuole centrare con tutte le sue forze. Stando a quello che riporta Tuttosport, al rientro dopo gli impegni con le Nazionali i senatori hanno chiesto il permesso a Chivu di fare una riunione nel segreto dello spogliatoio. Un'oretta per chiarire un punto: da qui a fine stagione, testa solo all'Inter e ai traguardi da raggiungere in nerazzurro.

In testa capitan Lautaro, che ha parlato così a Dazn: "Nella stagione passata abbiamo vissuto momenti molto duri. Oggi abbiamo iniziato un nuovo cammino che ci porta ad avere due obiettivi vicini. Mi fido dei compagni, dello staff, della gente che lavora intorno a noi: insieme andremo a prendere quegli obiettivi. Bisogna rilassare la testa, sorridere e divertirsi. Bisogna tornare a divertirsi tra noi, l’atteggiamento è la cosa più importante per affrontare le partite in maniera corretta.

L’importante è che abbiano la testa completamente sull’Inter, che lascino tutto alle spalle, il calcio è così. Bisogna voltare pagina, non c’è tempo per pensare al passato, ma a quello che arriva, che è molto importante per noi. Bisogna tirare qualcosa da dentro, quel qualcosa che ci è mancato in questo periodo. Dobbiamo continuare a fare quello che ci chiede il mister e cercare di vincere partite, alla fine quello che conta è vincere e rimanere là in alto".