TMW Juventus, Veiga ancora a parte. Il centrale proverà comunque a recuperare per l'Atalanta

vedi letture

Notizie importanti per la Juventus in vista delle prossime delicate sfide di campionato. Nella giornata di oggi alla Continassa il difensore Renato Veiga ha lavorato ancora a parte, ma l'idea del club bianconero è quella di provare a recuperarlo per la sfida dal sapore scudetto di sabato contro l'Atalanta all'Allianz Stadium.

Nei prossimi giorni l'ex Chelsea farà dei test medici e fisici per capire meglio la sua situazione e Thiago Motta, di concentro con lo staff medico, a quel punto potrà prendere una decisione definitiva. Gli altri giocatori assenti, oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, sono Francisco Conceiçao, Nicolò Savona e Douglas Luiz.

Nei giorni scorsi, dopo il successo sul Verona, il tecnico Thiago Motta aveva così parlato in vista del big match contro la Dea: "Ora avremo dei giorni per recuperare alcuni giocatori e preparare la prossima, una partita importante contro l'Atalanta che è un avversario forte, dovremo mettere energia e concentrazione. Sappiamo che sarà complicata, dovremo avere l'iniziativa e combattere perché loro sono forti tecnicamente e fisicamente. Poi pensiamo di partita in partita, l'importante è giocare bene a calcio. La prossima partita sarà diversa, immagino un'Atalanta aggressiva e noi dovremo mettere dinamismo ed energia per giocare per la vittoria".