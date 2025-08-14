Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Napoli, torna di moda l'idea Godts per le corsie dell'attacco. Non occupa gli slot over


© foto di Imago/Image Sport
Oggi alle 13:23
di Dimitri Conti

Torna di moda per il mercato del Napoli un nome già emerso agli albori della attuale finestra estiva di trasferimenti, un esterno d'attacco di grande prospettiva ma che può provare a dare il suo contributo già per il presente del club azzurro.

Secondo quanto riferito dall'edizione di oggi di Tuttosport, infatti, l'ultima idea emersa sulla short list estiva del Napoli (ri)porta al profilo di Mika Godts (20 anni), belga classe 2005 che gioca in Olanda, con l'Ajax. Rimangono in corsa anche soluzioni alternative come quella che porterebbe al ritorno di Elif Elmas dal Lipsia e a Federico Chiesa, per il quale però vi abbiamo già raccontato delle incertezze che esistono in merito a un addio immediato al Liverpool, sia da parte sua che del suo allenatore Arne Slot.

La valutazione che fa l'Ajax di Godts è superiore ai 10 milioni di euro. Difficile pensare a un ruolo da titolare indiscusso in questo Napoli, però adesso che la società campana ha effettuato le uscite in serie di Ngonge, Simeone e Raspadori potrebbe essere inserito nelle rotazioni. E ha come elemento aggiuntivo di favore l'essere considerato Under e quindi non andrebbe a occupare uno slot per la registrazione in Serie A.

