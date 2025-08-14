Il Napoli guarda in Premier per completare la rosa: Zinchenko, Chiesa e Zirkzee i nomi

Il Napoli guarda in Premier League per completare la rosa di mister Conte. Lo scrive il quotidiano Il Mattino, secondo il quale sarebbero diversi i profili sotto osservazione della dirigenza azzurra. Oleksandr Zinchenko è uno di quelli offerti, ma c’è ora pure il Milan in ballo. L’ucraino ha confidato la sua voglia di andare via dall’Arsenal, anche se il suo alto stipendio (7,6 milioni di euro) non aiuta: i Gunners dovrebbero accollarsene una parte.

C'è anche Zirkzee

In ballo c'è sempre il solito Federico Chiesa, ancora in cerca della miglior versione di sé stesso dopo l'addio alla Juventus e la firma per il Liverpool. Mister Slot darà però il via libera alla sua cessione solamente dopo l'arrivo di un'altra punta. Attenzione infine a Joshua Zirkzee: l'attaccante ex Bologna è ormai in rotta col Manchester United e il Napoli non ha mai nascosto il suo interesse.

Non solo mercato inglese

Il ritorno di Eljif Elmas al Napoli non è più una semplice suggestione estiva, ma una vera e propria opportunità. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo la quale il protagonista dello scudetto 2023, capace di coprire vari ruoli a centrocampo e sulla trequarti, potrebbe essere il rinforzo giusto per mister Conte. Aurelio De Laurentiis deve però fare i conti con le richieste del club tedesco, che non vuole cederlo in prestito e chiede una cessione a titolo definitivo. Con Manna, che ha già il sì del giocatore, si sta valutando se e quando affondare il colpo.