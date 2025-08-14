Ufficiale
Inter, un nuovo attaccante dal Valencia per le squadre giovanili. Preso Konteh Jaiteh
TUTTO mercato WEB
Nuovo acquisto appena effettuato dall'Inter, che si assicura un giovane talento di prospettiva per il suo attacco, da far cominciare nel suo percorso all'interno delle squadre giovanili.
Si tratta di Amadou Konteh Jaiteh, attaccante spagnolo classe 2009 che arriva in nerazzurro dal Valencia, a titolo definitivo. Il contratto del trasferimento avvenuto è stato depositato in Lega Serie A.
