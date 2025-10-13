L'Udinese in prestito: Pafundi, lampi di classe alla Samp. Brenner goleador in MLS

Udinese che si conferma come sempre una squadra internazionale e sono diversi i giocatori distribuiti fuori dai confini. Vediamo come stanno andando in questi primi mesi della nuova stagione:

JAMES ABANKWAH (Watford)

Stagione partita da titolare, proseguita con tre panchine di fila e infine nuovamente titolare dove nelle ultime due partite ha fornito le migliori prestazioni.

Stato trasferimento:

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

BRENNER (Cincinnati)

Il brasiliano prova a rilanciarsi negli Stati Uniti dove è arrivato con la regular season che sta volgendo al termine. Il 18 ottobre l'ultima partita, poi partiranno i playoff per i quali il Cincinnati si è qualificato. Brenner nel suo piccolo si è subito ben inserito, mettendo lo zampino in due vittorie. Sul campo dei Galaxy campioni in carica ha addirittura realizzato una doppietta.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto.

Presenze: 5

Reti: 3

Assist: 0

- - -

LEONARDO BUTA (Eibar)

Ha saltato l'ultima partita per squalifica, dopo l'espulsione rimediata contro il Ceuta dopo appena 16 minuti di gioco lo scorso 3 ottobre. Quasi sempre titolare, il suo temperamento fin qui sta uscendo fuori e si contano anche 3 cartellini gialli. Per rendimento tuttavia è fra i peggiori della squadra.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto.

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ENZO EBOSSE (Hellas Verona)

Otto minuti contro l'Udinese, un tempo contro la Lazio e poi solo panchina. Paga la serata no dell'Olimpico dove affonda insieme al resto del reparto schierato da Zanetti.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

GONCALO ESTEVES (Alverca)

Titolare nelle prime due partite, esce di fatto dai radar raccogliendo dalla 3ª all'8ª giornata la miseria di 10 minuti. In compenso nell'ultimo turno riesce persino a trovare il gol, nel successo sul campo dell'AVS.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto per 1,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita all'Udinese.

Presenze: 4

Reti: 1

Assist: 0

- - -

LUCA KJERRUMGAARD (Watford)

Parte titolare, è il protagonista alla seconda giornata del successo col QPR con una doppietta. Non si ripete e perde il posto, con il suo impiego che avviene dalle ultime 4 partite solo da subentrato.

Stato trasferimento: prestito secco.

Presenze: 9

Reti: 2

Assist: 0

- - -

LORENZO LUCCA (Napoli)

È solo formalmente un giocatore dell'Udinese, con il Napoli che lo riscatterà. Acquistato come alternativa a Lukaku, si ritrova ad essere l'alternativa di Hojlund. Segna il gol dell'ex al Pisa ma il rendimento non è ancora troppo convincente: media voto di Tuttomercatoweb di 5.80.

Stato trasferimento: : prestito con obbligo di riscatto a 26 milioni più 5 di bonus.

Presenze:

Reti:

Assist:

- - -

SIMONE PAFUNDI (Sampdoria)

Che a Genova abbia finalmente trovato l'ambiente giusto per esprimere il suo talento? Paradossale, considerando i risultati della squadra e le pressioni della piazza ma fin qui è la vera luce della Sampdoria nonché il migliore per rendimento: 6.25 la sua media voto. Serve un assist contro il Bari nella partita dove arriva il primo punto; segna e incanta nel primo successo stagionale, contro il Pescara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni.

Presenze: 8

Reti: 1

Assist: 2

- - -

MARTIN PAYERO (Cremonese)

114 minuti giocati, tanta garra e due ammonizioni rimediate. Gioca una sola partita da titolare, contro il Como dove resta in campo per poco più di un'ora. Dà sostanza e dinamismo nel settore centrale, è il calciatore che prova a rompere gli schemi con qualche avanzata palla al piede.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza (6 milioni) e 15% sulla futura rivendita.

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

DAVID PEJICIC (Maribor)

18 anni, mandato nella sua Slovenia a farsi le ossa dopo gli anni nelle giovanili bianconere. Nelle ultime due partite è stato impiegato titolare come trequartista. Ben figura nel 3-0 contro il Domzale.

Stato trasferimento: prestito secco.

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

DAMIAN PIZARRO (Le Havre)

In Cile si parlava un gran bene di lui, ma a Udine non è riuscito a trovare spazio. Il prestito in Francia può aiutarlo, in un campionato come la Ligue 1 che valorizza i giovani, a farlo crescere. Per ora deve accontentarsi di due spezzoni di gara, per un totale di soli 30 minuti giocati. Al momento ingiudicabile.

Stato trasferimento: prestito secco.

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0