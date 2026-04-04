Lazio-Parma, Strefezza: "Nella sosta ci siamo ripresi, siamo venuti all'Olimpico per fare punti"

Gabriel Strefezza, attaccante del Parma, ha commentato così l'ultimo periodo negativo della squadra poco prima del match in trasferta contro la Lazio: "Succedono queste cose. Ci sono momenti belli e brutti. La sosta è servita per lavorare bene. Ci siamo ripresi, adesso stiamo bene e veniamo qua per giocare la nostra partita e fare punti", le sue parole a Sky Sport.

Sull'attesa del gol: "Ci sto lavorando! Lavoro tutti i giorni per segnare in partita e spero che arrivi presto questo momento. Ho tanta voglia di fare gol ma anche di aiutare la squadra. Oggi dobbiamo fare la nostra partita per fare punti".