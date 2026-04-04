Lazio-Parma, Strefezza: "Nella sosta ci siamo ripresi, siamo venuti all'Olimpico per fare punti"
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Gabriel Strefezza, attaccante del Parma, ha commentato così l'ultimo periodo negativo della squadra poco prima del match in trasferta contro la Lazio: "Succedono queste cose. Ci sono momenti belli e brutti. La sosta è servita per lavorare bene. Ci siamo ripresi, adesso stiamo bene e veniamo qua per giocare la nostra partita e fare punti", le sue parole a Sky Sport.
Sull'attesa del gol: "Ci sto lavorando! Lavoro tutti i giorni per segnare in partita e spero che arrivi presto questo momento. Ho tanta voglia di fare gol ma anche di aiutare la squadra. Oggi dobbiamo fare la nostra partita per fare punti".
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