Parma, Strefezza conferma: "Pellegrino mi chiede gli assist. Torino? Mi ha cercato"

Tornato in Italia a gennaio dopo l'avventura in Grecia, Gabriel Strefezza ha scelto il Parma per il rilancio in Serie A. In una intervista rilasciata a La Stampa oggi in edicola però, ha confermato che su di lui ci fosse anche il Torino, che affronterà stasera: "Sapevo che c'era interesse e mi avrebbe fatto piacere vestire la maglia granata: il Toro è una grandissima squadra e giocarci sarebbe stata una bella cosa dopo aver iniziato dal basso. Però mai dire mai...".

Oggi l'occasione per mettersi in mostra: "Il Toro è il mio portafortuna" - scherza - "visto che la prima gioia nel massimo campionato è stata proprio a Torino con la Spal, nel dicembre 2019: una rete bella e una vittoria sofferta". Non solo gol però, il Parma gli chiede anche gli assist per Pellegrino: "Se mi ha chiesto l'assist? Sì (sorride, n.d.r.) e io non vedo l'ora di mandarlo in gol. Insieme stiamo lavorando tanto e spero di aiutarlo", ha spiegato.

In merito alla scelta di tornare in Italia ha poi raccontato: "Volevo giocare di più e poi l'Italia è la mia seconda casa. Qui ho vissuto 10 anni e cercato tanto il progetto giusto per stare di nuovo in Serie A. Ho coronato il sogno di fare la Champions e ora voglio dare una mano al Parma, dove mi hanno accolto alla grande, ma anche dimostrare il mio valore".