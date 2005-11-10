Milan, Hutchinson e il suo ruolo in campo: "Dipende dalla partita, mi piace stare largo"

L'esterno del Milan Omari Hutchinson ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la vittoria per 0-4 ottenuta sul campo del Salisburgo.

Come commenti la prestazione?

"Penso che abbiamo giocato bene in tutte le partite, ma non siamo stati cinici. È proprio quello che dice il mister: facciamo bene durante le gare, ma non stiamo segnando abbastanza gol. E penso che oggi l'abbiamo dimostrato. Avevamo quella fame, volevamo prenderci il pallone e segnare. Per me è stato un altro passo in avanti. Sono davvero felice della mia prestazione e voglio solo continuare così, proseguendo su questo livello".

Qual è la tua posizione preferita?

"Per me dipende sempre dalla partita: a volte tocchi molti palloni al centro, a volte ricevi palla largo sulla fascia. A dire il vero mi piace molto giocare largo, ma in tutta sincerità voglio solo stare in campo, ovunque mi tocchi giocare".