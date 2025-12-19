TMW Il Torino cambia sulla fascia sinistra: Cristiano Biraghi andrà via a gennaio

Meno di un anno dopo il suo arrivo dalla Fiorentina, il terzino classe '92 Cristiano Biraghi è pronto a lasciare il Torino. Nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027, il club granata è pronto a liberare l'ex capitano viola per cambiare qualcosa anche sulla sua corsia mancina. "Non sarà una mercato di rivoluzione, ma di riparazione. Magari manderemo a giocare qualche giocatore che nel 3-5-2 trova poco spazio e che aveva più senso in un 4-3-3 o 4-2-3-1", ha dichiarato la scorsa settimana in sede di presentazione Gianluca Petrachi che sta già valutando per la fascia sinistra calciatori più adatti per questo sistema di gioco.

Con Niels Nkounkou ad oggi più in infermeria che in campo, il Torino in queste settimane per ovviare all'emergenza ha adattato a sinistra l'austriaco Valentino Lazaro. Un esterno destro sulla fascia opposta e non Biraghi che potrebbe rientrare nei piani di mister Baroni magari arretrandolo di qualche metro. "E' un'alternativa come braccetto di difesa", ha detto oggi in conferenza stampa l'allenatore granata che si aspetta interventi soprattutto in difesa. E Biraghi? E' in attesa a questo punto di nuove possibilità. Fino a questo momento sono dieci le presenze complessive, ma l'ultima partita da titolare è ormai di quasi due mesi fa. Nell'ultima sfida vinta 1-0 contro la Cremonese è entrato solo nei secondo finali, per tornare alla penultima presenza bisogna tornare agli ultimi 20 minuti di Torino-Pisa 2-2 del 2 novembre.

E dire che la stagione per Biraghi era iniziata con tutt'altri presupposti visto che il Torino lo scorso 24 giugno aveva deciso di riscattarlo, circa 250mila euro nelle casse della Fiorentina per trasformare il prestito pattuito il 3 febbraio in un trasferimento a titolo definitivo. Oggi però la musica è cambiata e Biraghi è destinato a cambiare nuovamente squadra nella prossima finestra di calciomercato.