Vandeputte e il primo gol in A: "Arriverà, ma l'anno scorso stessi assist di Salah"

Il centrocampista della Cremonese, Jari Vandeputte, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio TV Serie A ha parlato anche del suo esordio in Serie A e della ricerca del primo gol.

"Arriverà nel momento giusto" - le sue parole - ", per ora sono focalizzato sull'obiettivo di squadra che è molto più importante delle statistiche personali. Spero di segnare il prima possibile ma per ora non è un’ossesione, pensiamo a prendere più punti possibili in campionato".

Intanto però il giocatore è importante con i suoi assist, il cui numero l'anno scorso ha toccato vette importanti: "La scorsa stagione mi ha fatto molto piacere avere numeri paragonabili a quelli di Salah per quanto riguarda gli assist. Sicuramente lui gioca su un altro livello però è un onore avere il proprio nome di fianco al suo. Mi viene spontaneo e mi piace sempre far fare goal ai miei compagni, sono felice io e sono felici loro".

Poi sul tecnico Davide Nicola: "Lavorare con lui è un fantastico, ha uno staff super preparato. È un allenatore con tanta esperienza in questa categoria, io lo ascolto molto per migliorare perché penso di potere ancora fare meglio. Per me è un piacere essere allenato da lui e il suo staff".