Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Real Madrid-Juventus 1-0, le pagelle: portieri super, Bellingham di altra cilindrata

Real Madrid-Juventus 1-0, le pagelle: portieri super, Bellingham di altra cilindrataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:05Serie A
Gaetano Mocciaro

REAL MADRID - JUVENTUS 1-0 - 57' Bellingham

REAL MADRID (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Courtois 7 - Sollecitato in un paio di occasioni nei primi minuti da McKennie e Gatti, non si fida della presa. Risponde da fuoriclasse a Vlahovic, è la sliding door della partita.

Valverde 6.5 - Riciclato come terzino destro, in un ruolo che non ama particolarmente. Lo declina alla sua maniera: limita Yildiz, si sgancia di continuo.

Asencio 6.5 - Ritrova una maglia da titolare per la maxi-emergenza nel reparto: sfodera subito un intervento provvidenziale in scivolata per evitare il peggio, replica nel finale su Openda. Dall'89' Gonzalo sv

Militao 6.5 - Centravanti sotto mentite spoglie nei ripetuti blitz offensivi, dietro non gli manca il lavoro da sbrigare. Lo fa in maniera puntuale, sana le amnesie di Carreras.

Carreras 5.5 - Tende ad accentrarsi da centrale aggiunto, rapporto complicato con le distanze da tenere: concede margine alle iniziative di Kalulu, gli fa un regalo non scartato.

Tchouameni 6 - Fulcro basso, chiamato a sbattersi per coprire le spalle ai tanti talenti della casa. Ma si affaccia anche spesso nell'area della Juve per dire la sua.

Diaz 6 - Le tante panchine non sembrano averlo arrugginito, sguscia via in dribbling che è una bellezza ma perde pure troppi palloni, rischia il rosso su Thuram. Dall'84' Mastantuono sv

Arda Guler 6.5 - Spazia su tutto il campo senza risparmiarsi, va alla ricerca della posizione più consona per inventare e la trova: le giocate non sono mai banali. Meritata l’ovazione del Bernabeu. Dal 74' Camavinga 5.5 - Ingresso così così, non garantisce la stessa qualità del turco.

Bellingham 7 - Viaggia a corrente alternata, ma quando decide di mettersi in moto dimostra di avere una cilindrata superiore rispetto agli altri: timing perfetto sul gol partita.

Vinicius 6.5 - Un po’ ingolfato in avvio, perché Kalulu resta sul pezzo: trova tutto chiuso senza poter sgasare in libertà come fa abitualmente ma è comunque decisivo: fa scoccare lui la scintilla. Dall'84' Fran Garcia sv

Mbappé 6 - La media gol fantascientifica lo precede, solo un super Di Gregorio gli impedisce di ritoccarla ulteriormente verso l’alto. Manda fuori giri Cambiaso.

Allenatore Xabi Alonso 6 - L’atteggiamento non è dei migliori, qualche problemino di equilibrio lo si nota poi però la chiara superiorità tecnica viene fuori e non potrebbe essere altrimenti. Nel Clasico però servirà una prestazione diversa.

- - -

JUVENTUS (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Di Gregorio 7 - Tre grandi interventi che evitano un passivo più pesante.

Gatti 6.5 - Serata da coefficiente di difficoltà massimo, nella quale ne esce sempre bene mettendo il piede al momento giusto. È il migliore del trio di difesa. Impegna Courtois e salva sulla linea un gol fatto.

Rugani 6 - La prima dopo il rinnovo al Bernabeu. Nonostante il costante tiro al bersaglio non ha colpe specifiche.

Kelly 5.5 - Rovina una serata tutto sommato buona perdendosi Bellingham sul tap-in della vittoria.

Kalulu 5 - Partenza illusoria dove quasi manda in gol Vlahovic. Sembra mettere in difficoltà Carreras ma con Vinicius balla.

Koopmeiners 6 - Pochi palloni toccati, ma comunque sempre preciso. Partita di sacrificio che di fatto lo nasconde alla manovra offensiva. Dal 74' Locatelli sv.

Thuram 6 - Quando il Real alza il livello è il francese a provare più di tutti a contrastare i talenti blancos. Insuperabile nel gioco aereo. Dal 62' Conceiçao 5.5 - Non incide come vorrebbe.

Cambiaso 5.5 - Più che un "quinto" di difesa è un vero e proprio terzino, tanto è schiacciato. Mbappé gli fa girare la testa e lui limita il possibile. Dall'88' Kostic sv

McKennie 5.5 - Impiegato come trequartista ha poco margine di manovra. Poco cercato, si fa apprezzare se non altro nei ripiegamenti.

Yildiz 5 - 20 anni e capitano al Bernabeu. Un importante investimento, almeno per questa sera non ripagato. Prestazione sotto tono del turco, che non accende mai la luce. Dal 75' Openda sv.

Vlahovic 6 - Si porta da solo il peso dell'attacco e nel primo tempo pur non riuscendo mai a impegnare Courtois, fa vedere un paio di buone cose. Dai suoi piedi l'occasione più grossa a inizio ripresa, dove è bravissimo nella gestione del contropiede ma trova la risposta da campione del portiere belga. Dal 75' David sv.

Allenatore Igor Tudor 6 - Divario troppo grande, quello emerso al Bernabeu. Partita di sofferenza e preparata come tale. Nella quale però, con un pizzico di fortuna in più, avrebbe potuto portare un punto. Se a Como gli errori sono stati palesi, qui la differenza la fa la manifesta superiorità tecnica dell'avversario. E in questo caso c'è poco da fare.

Articoli correlati
Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"... Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"
Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti" Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
"Tudor ritrova la sua Juve ma con il Real non basta". L'apertura de La Stampa "Tudor ritrova la sua Juve ma con il Real non basta". L'apertura de La Stampa
Altre notizie Serie A
L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte... L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte
Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"... TMWJuve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"
Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati... Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti" TMWJuve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione... Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione
Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"... Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
3 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
4 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine top news n.1 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.2 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.3 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine top news n.4 C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato
Immagine top news n.5 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
Immagine top news n.6 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
Immagine top news n.7 Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.3 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.4 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi della frenata del Napoli di Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Taldo: "Siamo alla ricerca di un'identità, ma Menechini resta al suo posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tameze alla ribalta: al Torino scala le gerarchie e punta al rinnovo del contratto
Immagine news Serie A n.2 Pisa, trasferte vietate ai tifosi. Il sindaco: "Contrariato, gli scontri si potevano evitare"
Immagine news Serie A n.3 L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte
Immagine news Serie A n.4 Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Immagine news Serie A n.6 Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dagasso: "Con la Nazionale U21 ho ritrovato il Baldini di Pescara: stessa intensità"
Immagine news Serie B n.2 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria, Langella: "Pieno supporto, via i fornitori sospetti"
Immagine news Serie B n.5 Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: dopo Juve NG-Campobasso, Salvemini (Benevento) rimane in vetta
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Immagine news Serie C n.3 Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.6 Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?