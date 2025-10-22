Real Madrid-Juventus 1-0, le pagelle: portieri super, Bellingham di altra cilindrata

REAL MADRID - JUVENTUS 1-0 - 57' Bellingham



REAL MADRID (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Courtois 7 - Sollecitato in un paio di occasioni nei primi minuti da McKennie e Gatti, non si fida della presa. Risponde da fuoriclasse a Vlahovic, è la sliding door della partita.

Valverde 6.5 - Riciclato come terzino destro, in un ruolo che non ama particolarmente. Lo declina alla sua maniera: limita Yildiz, si sgancia di continuo.

Asencio 6.5 - Ritrova una maglia da titolare per la maxi-emergenza nel reparto: sfodera subito un intervento provvidenziale in scivolata per evitare il peggio, replica nel finale su Openda. Dall'89' Gonzalo sv

Militao 6.5 - Centravanti sotto mentite spoglie nei ripetuti blitz offensivi, dietro non gli manca il lavoro da sbrigare. Lo fa in maniera puntuale, sana le amnesie di Carreras.

Carreras 5.5 - Tende ad accentrarsi da centrale aggiunto, rapporto complicato con le distanze da tenere: concede margine alle iniziative di Kalulu, gli fa un regalo non scartato.

Tchouameni 6 - Fulcro basso, chiamato a sbattersi per coprire le spalle ai tanti talenti della casa. Ma si affaccia anche spesso nell'area della Juve per dire la sua.

Diaz 6 - Le tante panchine non sembrano averlo arrugginito, sguscia via in dribbling che è una bellezza ma perde pure troppi palloni, rischia il rosso su Thuram. Dall'84' Mastantuono sv

Arda Guler 6.5 - Spazia su tutto il campo senza risparmiarsi, va alla ricerca della posizione più consona per inventare e la trova: le giocate non sono mai banali. Meritata l’ovazione del Bernabeu. Dal 74' Camavinga 5.5 - Ingresso così così, non garantisce la stessa qualità del turco.

Bellingham 7 - Viaggia a corrente alternata, ma quando decide di mettersi in moto dimostra di avere una cilindrata superiore rispetto agli altri: timing perfetto sul gol partita.

Vinicius 6.5 - Un po’ ingolfato in avvio, perché Kalulu resta sul pezzo: trova tutto chiuso senza poter sgasare in libertà come fa abitualmente ma è comunque decisivo: fa scoccare lui la scintilla. Dall'84' Fran Garcia sv

Mbappé 6 - La media gol fantascientifica lo precede, solo un super Di Gregorio gli impedisce di ritoccarla ulteriormente verso l’alto. Manda fuori giri Cambiaso.

Allenatore Xabi Alonso 6 - L’atteggiamento non è dei migliori, qualche problemino di equilibrio lo si nota poi però la chiara superiorità tecnica viene fuori e non potrebbe essere altrimenti. Nel Clasico però servirà una prestazione diversa.

- - -

JUVENTUS (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Di Gregorio 7 - Tre grandi interventi che evitano un passivo più pesante.

Gatti 6.5 - Serata da coefficiente di difficoltà massimo, nella quale ne esce sempre bene mettendo il piede al momento giusto. È il migliore del trio di difesa. Impegna Courtois e salva sulla linea un gol fatto.

Rugani 6 - La prima dopo il rinnovo al Bernabeu. Nonostante il costante tiro al bersaglio non ha colpe specifiche.

Kelly 5.5 - Rovina una serata tutto sommato buona perdendosi Bellingham sul tap-in della vittoria.

Kalulu 5 - Partenza illusoria dove quasi manda in gol Vlahovic. Sembra mettere in difficoltà Carreras ma con Vinicius balla.

Koopmeiners 6 - Pochi palloni toccati, ma comunque sempre preciso. Partita di sacrificio che di fatto lo nasconde alla manovra offensiva. Dal 74' Locatelli sv.

Thuram 6 - Quando il Real alza il livello è il francese a provare più di tutti a contrastare i talenti blancos. Insuperabile nel gioco aereo. Dal 62' Conceiçao 5.5 - Non incide come vorrebbe.

Cambiaso 5.5 - Più che un "quinto" di difesa è un vero e proprio terzino, tanto è schiacciato. Mbappé gli fa girare la testa e lui limita il possibile. Dall'88' Kostic sv

McKennie 5.5 - Impiegato come trequartista ha poco margine di manovra. Poco cercato, si fa apprezzare se non altro nei ripiegamenti.

Yildiz 5 - 20 anni e capitano al Bernabeu. Un importante investimento, almeno per questa sera non ripagato. Prestazione sotto tono del turco, che non accende mai la luce. Dal 75' Openda sv.

Vlahovic 6 - Si porta da solo il peso dell'attacco e nel primo tempo pur non riuscendo mai a impegnare Courtois, fa vedere un paio di buone cose. Dai suoi piedi l'occasione più grossa a inizio ripresa, dove è bravissimo nella gestione del contropiede ma trova la risposta da campione del portiere belga. Dal 75' David sv.

Allenatore Igor Tudor 6 - Divario troppo grande, quello emerso al Bernabeu. Partita di sofferenza e preparata come tale. Nella quale però, con un pizzico di fortuna in più, avrebbe potuto portare un punto. Se a Como gli errori sono stati palesi, qui la differenza la fa la manifesta superiorità tecnica dell'avversario. E in questo caso c'è poco da fare.