Real Madrid, Xabi Alonso: "Con la dirigenza rispetto e affetto. I voti? Non sta a me darli"
Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, ha preso parola in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Siviglia. Da tempo il basco è sulla graticola, ecco le sue dichiarazioni:
Sul rapporto con la dirigenza:
"Fin dall'inizio abbiamo avuto un rapporto stretto, pieno di rispetto e affetto. Le richieste sono estremamente elevate. È una lunga strada; ci saranno momenti buoni e momenti meno buoni" .
Sulla situazione personale
"Sto bene. Con entusiasmo ed energia, vogliamo finire bene questo blocco per poter andare alla pausa rilassati. Con forza e determinazione, con la forza della squadra".
La pazienza della dirigenza
"Il club aspira sempre a tutto, sappiamo qual è l'obiettivo. Sappiamo come vogliamo costruirlo. Siamo tutti uniti, dal presidente al giocatore, per fare il meglio possibile. È indiscutibile" .
Un voto al proprio lavoro
"La prima cosa è vincere. I voti arrivano alla fine del corso, ma non spetta a me dare il voto".