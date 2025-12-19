Real Madrid, Xabi Alonso: "Con la dirigenza rispetto e affetto. I voti? Non sta a me darli"

Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, ha preso parola in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Siviglia. Da tempo il basco è sulla graticola, ecco le sue dichiarazioni:

Sul rapporto con la dirigenza:

"Fin dall'inizio abbiamo avuto un rapporto stretto, pieno di rispetto e affetto. Le richieste sono estremamente elevate. È una lunga strada; ci saranno momenti buoni e momenti meno buoni" .

Sulla situazione personale

"Sto bene. Con entusiasmo ed energia, vogliamo finire bene questo blocco per poter andare alla pausa rilassati. Con forza e determinazione, con la forza della squadra".

La pazienza della dirigenza

"Il club aspira sempre a tutto, sappiamo qual è l'obiettivo. Sappiamo come vogliamo costruirlo. Siamo tutti uniti, dal presidente al giocatore, per fare il meglio possibile. È indiscutibile" .

Un voto al proprio lavoro

"La prima cosa è vincere. I voti arrivano alla fine del corso, ma non spetta a me dare il voto".