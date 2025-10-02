Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Cristante non fa drammi dopo il Lille: "In casa fa più male perdere, ma siamo solidi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:26Serie A
di Giacomo Iacobellis
fonte Marco Campanella

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta casalinga col Lille. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di TMW e dagli altri media presenti: "Queste partite son tutte complicate, in casa poi fa sempre più male perdere. La gara di stasera è stata aperta, potevamo pareggiarla, perderla o vincerla: la differenza l'hanno fatta i dettagli".

Sul falso 9 al posto della staffetta Dovbyk-Ferguson: "Il mister ha diverse soluzioni, l'ha fatto vedere in passato e lo sta facendo anche con noi. Di partita in partita, in base anche agli avversari, abbiamo soluzioni diverse".

Sull'equilibrio della Roma: "Abbiamo dimostrato di subire poco, siamo solidi e siamo in equilibrio. Avremmo potuto pareggiarla oggi nel finale, continuiamo il nostro percorso. Fisicamente stiamo bene".

Sulle parole di Gasperini a fine primo tempo: "Ci ha detto che la partita era aperta, che non era facile, e ci ha chiesto di continuare a pressare e provare a fare gol".

