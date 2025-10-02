Il Comune di Milano su San Siro: "Dal 2019 nessuno ha presentato alternative a Inter e Milan"

Palazzo Marino, in uno dei documenti che è stato allegato alla delibera sulla vendita del Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan, ha spiegato come dal 2019 nessuno abbia presentato altre proposte di acquisto entro il 30 aprile scorso:

"Alla scadenza del termine fissato nell’avviso del 30 aprile 2025 non è pervenuta alcuna manifestazione e proposta, come risulta dalla determinazione n. 3526 del 7 maggio 2025. Si precisa a tal proposito che, anche nel periodo precedente, a fronte dell’inserimento dello stadio Meazza nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato alla sopracitata deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2019, nessuna manifestazione di interesse all’acquisizione e gestione dell’impianto è pervenuta all’Amministrazione, ad eccezione di quelle presentate dalle Società utilizzatrici".

Tra novembre 2022 e maggio 2023, qualcuno aveva mostrato interesse a San Siro nel caso in cui Inter e Milan decidessero di abbandonare l'impianto, ma nessuna proposta è pervenuta al Comune di Milano: "Si dà evidenza del fatto che, a seguito di scambi epistolari, il 9 novembre 2022 il Sindaco ha ricevuto, su loro richiesta, alcuni operatori economici nel settore dell’organizzazione di eventi e concerti, che gli hanno rappresentato l’interesse a presentare un progetto di mantenimento e rilancio di San Siro ‘qualora una o entrambe le squadre dovessero abbandonarlo per un’altra struttura’ chiedendo, a tal fine, di poter avere la disponibilità della documentazione necessaria per analizzare la situazione attuale dello stadio. Dopo la presentazione in data 8 maggio 2023 di apposita istanza di accesso civico, evasa il 7 giugno 2023, nessuna proposta è pervenuta al Comune di Milano